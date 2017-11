O deputado do PSD Duarte Marques classifica a reacção do primeiro-ministro ao jantar da Web Summit no Panteão Nacional como “uma cretinice”.

“Confesso que não sei o que é mais indigno, se o jantar no Panteão se a reacção e o comentário de António Costa. É mesmo uma cretinice e pelos vistos uma hipocrisia”, escreve, nas redes sociais, o deputado social-democrata.

António Costa afirmou, em comunicado, que “a utilização do Panteão Nacional para eventos festivos é absolutamente indigna do respeito devido à memória dos que aí honramos”.

O primeiro-ministro, em comunicado, apontou o dedo ao governo e Passos Coelho por ter permitido a realização de almoços e jantares no Panteão Nacional e anunciou que “o governo procederá à alteração do referido despacho para que situações semelhantes não voltem a repetir-se”.