Nos últimos dias surgiram notícias de que Rowan Atkinson, o ator que dá vida à mítica personagem Mr. Bean, vai ser pai pela terceira vez, aos 62 anos. Com esta novidade, as redes sociais encheram-se de imagens de Atkinson e de frases sobre as suas conquistas.

Uma delas foi o facto de o ator ter conseguido evitar um acidente de avião, salvando a vida de várias pessoas. Mas será que esta história é verdadeira ou não passa de um mito a circular na Internet?

De acordo com os sites do Telegraph e BBC, Atkinson foi mesmo ‘o herói do dia’. Em 2001, o ator tomou o controlo do avião privado onde viajava com a sua família, depois de o piloto desmaiar.

No avião seguia Atkinson, na altura com 46 anos, a sua mulher Sunetra e os dois filhos, Bem e Lilly, na altura com oito e seis anos, respetivamente.

A família sobrevoava o Quénia quando o piloto perdeu os sentidos e Atkinson tentou reanimá-lo. Com o avião fora de controlo, Atkinson – que nunca tinha pilotado uma aeronave – agarrou-se aos comandos e evitou um desastre aéreo, fazendo uma aterragem segura. O piloto acabou por recuperar.