Cinco meses após a tragédia de Pedrógão Grande e um mês após os incêndios de 15 de outubro, o PSD anunciou esta segunda-feira que vai visitar as zonas mais afetadas pelos fogos. Marinha Grande, Vouzela e Tondela recebem os deputados sociais-democratas quarta-feira, dia 15, e sexta-feira, dia 17, é a vez de Pedrógão Grande e Góis, precisamente nos mesmos dias em que ocorream as tragédias.

No primeiro dia, o programa apresentado pelo maior partido da oposição inclui reuniões com os presidentes da câmara de Vouzela e Tondela, uma visita às zonas afetadas dos dois municípios e ao Pinhal de Leiria. Na sexta-feira, o PSD vai reunir-se com a Associação dos Familiares das Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande e com a Associação Florestal do concelho de Góis.

As visitas têm como objetivo estar em "contacto direto com as câmaras municipais, população, institutos públicos e associações privadas" de forma a fazer "o ponto de situação" dos trabalhos de recuperação e apoio às populações, pode ler-se no comunicado.