O homem que previu a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos da América e a saída do Reino Unido da União Europeia já fez previsões para 2018… E não são nada promissoras.

De acordo com o site britânico Independent, Craig Hamilton-Parker afirma que vai ocorrer um ataque terrorista numa autoestrada no Reino Unido, uma revolução na Coreia do Norte que derrubará o regime de Kim Jong-Un e um ataque com armas químicas, perpetrado por drones, numa cidade europeia.

“2018 será um ano de turbulência política e de crises ambientais, causadas por condições atmosféricas dramáticas”, escreveu no seu blogue, citado pelo Independent.

Parker, um homem nascido em Southampton, conseguiu prever uma série de eventos internacionais, incluindo vários ataques terroristas. Para além disso, este homem focou-se no impacto das alterações climáticas e das consequências para o ser humano. Nesse aspeto, 2018 não será um ano diferente.

“Acredito que em 2018 vamos assistir a uma situação sísmica sem precedentes, ocorrerão muitas erupções vulcânicas e vamos viver com condições atmosféricas agressivas. Há anos que falo sobre isso – não apenas por causa do aquecimento global, mas também por causa do aumento de atividade do sol. Assistimos a furacões terríveis, mas acho que o pior está para vir”, afirmou.

No entanto, nem tudo é mau: “Muitas das previsões feitas são sombrias, mas acho que, ao mesmo tempo, vamos assistir a um aumento da espiritualidade das populações (…) Os conflitos e as dificuldades, bem como o aumento dos problemas ambientais, irão unir as pessoas boas e despoletar um desejo de procura do verdadeiro significado da vida humana”.