Todos os dias são desperdiçados milhares de toneladas de comida, de acordo com estatísticas americanas, cerca de 165 mil milhões de dólares são desperdiçados em alimentação.

O que não se sabe, é que há vários alimentos que, mesmo depois de ultrapassarem o prazo de validade, podem continuar a ser consumidos, ainda que com alguma cautela, revela um estudo do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, em parceria com a Universidade de Harvard.

A lista dos alimentos é esta:

- Azeite

- Enlatados

- Café

- Bolachas

- Carne

- Leite

- Congelados

- Legumes frescos

- Iogurte

- Massa