Os portugueses tencionam gastar, em média, 252 euros neste natal. A conclusão é do estudo da Cetelem e representa um aumento de 41 euros face ao ano passado, altura em que apontavam para gastos de 211 euros para o período natalício.

Segundo os mesmos dados, 7% dos inquiridos neste estudo pretendem ficar-se por compras até um total de 75 euros. Já 15% apontam para valores entre os 76€ e 150€. 18% dos consumidores apontam para um intervalo entre os 151 e os 250euros. Por fim, mais de um terço, neste caso, 36%, referem que gastarão acima de 250 euros.

Quanto à repartição dos gastos, os portugueses pretendem maioritariamente comprar prendas. É pelo menos isso que

referem os inquiridos, com 53% dos seu orçamento destinado para estes produtos. Tal significará que estão reservados,

em média, 134 euros para os presentes de Natal.

Também as mercearias merecem especial atenção neste período, com 34% dos gastos. Com valores bem mais baixos, 8% dos valores a dispender serão direcionados para compras sazonais, como decorações de natal, enquanto 5% terão como destino as férias.

Cada consumidor comprará prendas para uma média de 6 pessoas, o significa um gasto unitário de 22 euros.

Percentualmente, 33% dos inquiridos consideram oferecer prendas a um intervalo entre 4 e 6 pessoas, enquanto 26%

apenas o fará para 1 a 3 pessoas. Registo, ainda, para os 21% de consumidores inquiridos que planeiam comprar

presentes para um intervalor entre as 7 e 10 pessoas.

Já em Lisboa a pretensões de gastos (287€) são bem superiores às verificadas no Porto (225€). Já por regiões, o Centro assume-se mais gastador, 321€, perante os 255€ verificados no Sul e os 198€ a Norte.

Para o diretor de distribuição da Cetelem, Pedro Camarinha "este é talvez o principal dado que nos permite verificar que há um aumento do poder de compra entre os portugueses, com um aumento de 41 euros relativamente ao valor médio que cada consumidor