A vitamina C é conhecida por ajudar a prevenir e tratar gripes e constipações, no entanto, o seu poder vai muito além dessas doenças.

Segundo o Deporte y Vida do jornal espanhol AS, esta vitamina, que está presente em alimentos como a laranja, morango, kiwi, brócolos, tomate, manga e pimento, ajuda a absorver eficazmente o ferro, sendo muito importante para quem tem uma alimentação vegetariana ou para quem tem anemia. Para além disso, tem um elevado poder antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento.

A vitamina C também consegue eliminar as moléculas destrutivas do organismo, reforçando o sistema imunitário, daí ser uma excelente aliada para combater gripes e constipações. Ajuda ainda a melhorar a circulação sanguínea, acelerando o processo de cicatrização.