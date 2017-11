Um incêndio que deflagrou esta madrugada no agrupamento de escolas Aprígio Gomes, na Amadora, deixou cerca de 700 alunos sem aulas hoje, e a situação poderá arrastar-se ao longo desta semana toda.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, em declarações à TVI, as chamas deflagraram pelas 04h, numa sala onde está concentrada praticamente toda a parte elétrica do estabelecimento.

O fogo propagou-se ainda para a zona de ATL e causou "danos consideráveis", e segundo a mesma fonte, terá sido um curto-circuito a causar o incêndio.

Não houve qualquer registo de vítimas.