O ministro da Saúde anunciou ao início desta tarde no Parlamento que a Direção Geral da Saúde e o Instituto Ricardo Jorge vão publicar "orientações mais exigentes" para prevenir a doença dos legionários na próxima quarta-feira. Adalberto Campos Fernandes antecipou que as normas estarão em atualização.

O ministro lamentou o surto que já causou cinco mortes, defendendo que tanto o hospital, como as empresas que deviam fazer a vigilância dos equipamentos ou Administração Regional de Saúde devem um pedido de desculpa aos utentes do hospital, assumindo também esse pedido de desculpas enquanto responsável político do governo. "Tudo faremos para que os inquéritos apurem a responsabilidade".

Quanto à deteção de legionela num centro de saúde de Mangualde, Adalberto Campos Fernandes recordou que, após a identificação do surto no S. Francisco Xavier, a tutela deu instruções para ser feito um levantamento em todos os hospitais e centros de saúde do SNS.

De acordo com o último balanço da DGS, estão confirmados 48 casos no surto ligado ao S. Francisco Xavier, todos com história de doença crónica e/ou fatores de risco. Cinco não resistiram à doença.

Perfil dos doentes:

28 (58%) do sexo feminino

34 (71%) com idade ≥ 70 anos

9 (19%) tiveram alta clínica

28 (58%) estão atualmente internados em enfermaria

6 (13%) atualmente internados em Unidades de Cuidados Intensivos