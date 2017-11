Uma mulher de 24 anos foi detida na prisão de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira, por tentar traficar para dentro daquele estabelecimento, heroína, haxixe e cocaína. A mulher tinha as doses dentro do seu organismo, para conseguir transportar a droga.

Segundo o comunicado da Polícia Judiciária (PJ), a mulher estava a tentar introduzir na prisão, um total de 187 doses individuais e na sua casa tinha ainda cerca de 300 doses individuais.

A PJ referiu ainda que a mulher foi detida em “flagrante delito”.