O homem que matou um vizinho com cinco tiros de caçadeira, em Viana do Castelo, vai ficar preso 12 anos. A pena foi fixada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) na sequência de um recurso, anunciou a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

Inicialmente, o homem tinha sido condenado a 16 anos de prisão pelo Tribunal de Júri da Comarca de Viana do Castelo. O Tribunal da Relação de Guimarães reduziu, depois, a pena para 12 anos, que se agora mantém por decisão do STJ.

Uma nota publicada no site da Procuradoria-Geral Distrital do Porto informa que "os factos provados remontam a Abril de 2015, pelas 22h, e sucederam em Darque, Viana do Castelo. Resultou provado que o arguido decidiu tirar a vida a um seu vizinho, atraindo-o a um local isolado, sob pretexto de combinarem um negócio e que tendo este aí chegado lhe desferiu cinco tiros de caçadeira, atingindo-o na cabeça e no tronco e provocando-lhe a morte".

Na mesma nota lê-se ainda que "posteriormente aos factos, impossibilitado de abandonar o local por ter ficado com o veículo automóvel em que se transportava atolado na areia, o arguido cogitou uma versão que o ilibasse e relatou falsamente à PSP que tinha sido vítima de roubo".