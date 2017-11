Os preços das portagens nas autoestradas deverão aumentar 1,42% já a partir de janeiro. As contas são do Instituto Nacional de Estatística (INE) tendo em conta a taxa de inflação homóloga, sem habitação, em outubro.

A fórmula que estabelece a forma como é calculado o aumento do preço das portagens em cada ano está prevista no decreto-lei n.º 294/97 e estabelece que a variação a praticar em cada ano tem como referência a taxa de inflação homóloga sem habitação no Continente conhecida até dia 15 de novembro, data em que os concessionários devem comunicar ao governo e ao IMTT as suas propostas de preços. Se a proposta for aceite, os novos preços entrarão em vigor a 1 de janeiro de 2018.

Esta segunda-feira, o organismo o divulgou que a taxa de inflação homóloga, excluindo habitação, no Continente em outubro foi de 1,42%, o que deverá ter como consequência a subida, em igual percentagem, dos preços das portagens no próximo ano.