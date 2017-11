O presidente do Centro Económico e Cultural de Taipe - representação de Taiwan em Lisboa - Raymond Wang prometeu apoiar as vítimas dos incêndios que assolaram Portugal, depois de ter visitado algumas das zonas afetadas como os concelhos de Tondela e Vouzela.

O responsável lembrou que Taiwan também já viveu situações de desastre, como o grande terramoto de 2001 e, ao mesmo tempo, tem uma grande experiência na ajuda humanitária em situações de desastre, como já fez na América Latina, Ásia e África.

Raymond Wang aproveitou para falar com os autarcas, visitou os agricultores e falou com eles, para conhecer bem situação atual e avaliar as necessidades mais prementes das pessoas e elaborar um relatório exaustivo para enviar para as associações de caridade de Taiwan, solicitando ajuda imediata.

“Raymond Wang, ao ver os rostos tristes e desesperados das pessoas, sentiu de imediato a necessidade de uma ação urgente e rápida. E das lágrimas que viu, afirmou que Taiwan está distante mas é um amigo chegado e que realmente se importa. Lembrando uma frase inglesa “a friend in need is a friend indeed”, referiu também que estas pessoas são na maioria de uma idade mais avançada e que perderam tudo, ainda não têm qualquer apoio e precisam realmente de ajuda para reconstruir as suas vidas”, refere o Centro Económico e Cultural de Taipei em comunicado.