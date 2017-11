Os LCD Soundsystem (na foto) vêm apresentar "American Dream", o primeiro álbum em sete anos, editado em Setembro, ao Coliseu dos Recreios nos dias 19 e 20 de junho. Os bilhetes são postos à venda na sexta-feira e os preços situam-se entre os 35 e os 39 euros.

Uma semana depois, é a vez de outro velho conhecido. Marilyn Manson, o polémico reverendo, volta a Lisboa na sequência da edição de "Heaven Upside Down". O concerto está marcado para 27 de junho no Campo Pequeno.

Os ingressos estão à venda esta quarta-feira a preços de 29 a 39 euros. Ambos os espetáculos são promovidos pela Everything Is New que na semana passada anunciou os The National como primeiro cabeça de cartaz do NOS Alive 2018.