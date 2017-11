Há uma nova forma de roubar bancos: um kit com um malware chamado Cutlet Maker permite fazer um ataque informático às ATM, que está à venda na darknet (a internet clandestina) por 4 mil euros.

Só precisa de conseguir acesso ao interior de uma caixa automática, onde vulgarmente levanta dinheiro, para carregar o malware através da porta USB. O passo seguinte é criar uma palavra-passe, acedendo ao programa c0decalc, e colocá-la na interface do Cutlet Maker para o software ficar protegido.

Nada mais é necessário para assaltar uma caixa automática recorrendo a este malware, segundo explicou em comunicado a Kaspersky, empresa especializada em soluções antivírus.

Se no estrangeiro o software já foi várias vezes usado, em Portugal ainda não há registos de assaltos usando este método. “Temos conhecimento de vários tipos de malware direcionados para as caixas automáticas. Normalmente, através desse software os hackers manipulam as ATM e conseguem introduzir-se em contas bancárias e proceder a levantamentos. Mas não temos registo de qualquer queixa relativa ao Cutlet Maker em Portugal", disse ao Diário de Notícias Carlos Cabreiro, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T).

Como a SIBS esclareceu ao i, as ATM da rede MULTIBANCO não poderão ser alvo deste ataque. "Os equipamentos ATM da Rede MULTIBANCO funcionam em ambiente fechado e a comunicação é encriptada, pelo que o sistema de ataque descrito não é aplicável em Portugal", explicou.