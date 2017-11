A assembleia do CNIS, a confederação nacional das instituições de solidariedade, não aprovou a iniciativa do governo e do ministro Vieira da Silva para que o seu presidente, Lino Maia, se sentasse na denominada Confederação.

A assembleia do CNIS – que junta várias IPSS e organismos paroquiais – bloqueou a sua participação na iniciativa, após mais de duas horas de intensa troca de argumentos.

É uma derrota para o padre Lino Maia na confederação que preside. E para Vieira da Silva, que teve a ideia.