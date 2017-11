O estranho cansaço do leão

No jogo contra o Braga, o Sporting sofreu um golo quase aos 80 minutos; e em Turim sofrera um golo depois dos 80 minutos. Contra o Olympiacos, sofreu dois golos depois dos 85 minutos e acabou o jogo com o coração nas mãos depois de estar a ganhar por 3-0. E situações muito semelhantes ocorreram contra o Estoril em Alvalade, contra o Feirense fora, para não falar de jogos de épocas passadas que todos os sportinguistas têm na memória como o 3-3 em Guimarães (depois de 3-0) ou o 1-2 em Madrid, depois de estar a ganhar 1-0 quase até ao fim.

Uma coisa é indiscutível: o Sporting quebra no fim dos jogos, e os sportinguistas fazem figas nas bancadas até ao apito final. No último jogo contra a Juventus deu-se uma queda a pique: na primeira parte, o Sporting foi dominador e encostou o adversário às cordas; na segunda, não podia com uma gata pelo rabo e foi quase humilhado.

Jorge Jesus diz que não é fácil jogar de três em três dias. Mas isso sucede com todas as equipas que estão na Champions e na Liga Europa. Dirá Jesus que as outras equipas têm plantéis muito mais ricos e podem rodar. Mas o Braga não tem um plantel melhor do que o Sporting e, apesar de também jogar de três em três dias (e ter tido menos dois dias de descanso), acabou o jogo em Alvalade muito mais fresco.

O tema não é novo Já no Benfica o fenómeno se verificava no tempo de Jesus. Quem não se lembra dos golos sofridos no minuto 90+2? Era uma angústia.

Pergunto-me o que poderá justificar isto. E só vejo uma razão: a preparação física não é adequada. E como não pode ser carga física a menos, pois Jesus é um treinador muito exigente, só pode ser carga física a mais.

Os jogadores do Sporting estão sobrecarregados fisicamente – e ou não correm ou estoiram. Coates, Piccini, Mathieu, Coentrão, William Carvalho, Acuña e Bas Dost rebentaram, não pelos jogos que fazem mas pela carga física a que estão sujeitos nos treinos.

Claro que esta exigência tem outra face: os jogadores que aguentam tornam-se melhores jogadores.

Os sucessos que Rui Vitória teve nos últimos dois anos devem-se também à melhoria que Jesus conseguiu de jogadores como Pizzi, Jonas, Salvio ou André Almeida.

E Jesus também é responsável pelo progresso físico, técnico e tático de jogadores como Di María, Matic, Coentrão, David Luiz, Enzo Pérez, Adrien Silva ou Slimani.

Não há dúvida de que Jorge Jesus “constrói” melhores jogadores. Mas nem todos aguentam. E essa sua exigência não só explica o cansaço do leão nesta fase ainda inicial da época como justifica o mau aproveitamento de jogadores como Jefferson, em quem Jesus nunca confiou e está a fazer uma excelente época em Braga.