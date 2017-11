Olhar é humano

A “Trilogia” de Lu Nan, em exibição no CCB, é uma oportunidade para perceber como a fotografia se pode transcender de humanidade em retratos de vida, limbo e morte e do que está para lá da morte

Há uma fotografia na exposição de Lu Nan no Centro Cultural de Belém que nos deixa de cabelos em pé. Não é bem assim, porque quase todas as fotografais de Lu Nan desta “Trilogia”, feita de ensaios distintos elaborados ao longo de 15 anos, nos provoca emoções que se podem tocar à flor da pele. Mas falava desta em especial. tirada em 1995, chama-se simplesmente “O Defunto”.

No leito de morte uma mulher idosa, uma vela acesa, a almofada é branca e a parede de um branco escuro. É uma foto ao alto (retrato) de um equilíbrio tão perfeito que se alguém me pedisse para mostrar uma imagem que melhor representasse a perfeição, estaria tentado a escolher esta. O que ali está é a morte; não o horror da morte, mas a serenidade, a serenidade tranquila de quem acredita numa vida para lá desta e o rosto se distende depois do sofrimento. Esta imagem faz-nos lembrar que fotografar é pintar com luz e que Lu Nan é um herdeiro da história da pintura na forma como usa essa luz.

A vida, a morte, o limbo, a vida para além da morte; a “Trilogia” de Lu Nan fala de coisas essenciais num clássico preto e branco em que a fotografia se condensa, deixa apenas o essencial e esse essencial é poderoso. De 1989 a 2004, entre “O povo esquecido: as condições de vida dos doentes psiquiátricos na China” (1989-1990), “Na estrada: a fé católica na China” (1992-1996) e “Quatro estações: o dia a dia dos camponeses tibetanos” (1996-2004) Lu Nan fotografou os mais pobres e esquecidos de um país que se desenvolvia aceleradamente.

O que nos mostra é duro, quase nos leva às lágrimas, desde os olhares ausentes dos doentes psiquiátricos tratados como bichos, passando pela jangada da fé a que se agarram esses que foram perseguidos durante anos, habituados não aos dourados da ostentação católica do ocidente, mas mais próximos dos primeiros cristãos que se escondiam em cavernas e rezavam na clandestinidade. E mesmo no ensaio sobre os agricultores tibetanos e a sua relação com as colheitas, ligadas ao ciclo da vida e onde se permite a alegria que não está nos outros ensaios, a dureza da existência humana está presente.

Tal como a dignidade. Seja qual for o sujeito da sua fotografia, Lu Nan dá-lhe a dignidade que merece. O fotógrafo costuma dizer que gostava que a sua obra lhe sobrevivesse; ao ver as suas obras, pensamos que os fotografados também sobreviverão; resgatados do seu anonimato, resgatados poucos dias antes de morrer, resgatados mesmo no seu leito de morte, resgatados.

No mais poderoso dos ensaios, o dos doentes psiquiátricos, aquilo que mais atormenta o espetador é o olhar, melhor, a ausência do olhar dos sujeitos fotografados. Todos eles olham para um sítio qualquer fora do enquadramento, fora da vida, como se os olhos estivessem voltados para dentro, numa espécie de limbo – o único que olha em frente, para a câmara, e que o fotógrafo enquadra em grande plano, é cego, os seus olhos estão mergulhados numa água que parece um choro eterno.

Lu Nan retrata seres vivos num limbo, que esperam a chegada da morte. Alguns sabemos que morreram logo a seguir porque a legenda nos diz, outros adivinhamos que morreram não muito tempo depois. Lu Nan é como o último testemunho dessa morte por vir, testemunho da existência destes rostos que todos esqueceram.

Era 1989, 1990, já Deng Xiaoping tinha decretado o capitalismo à chinesa e o país iria transformar-se a ritmo acelerado (até 2002, o número de chineses que vivia abaixo do limiar da pobreza desceu de 490 milhões para 88 milhões), demasiado tarde para muitos destes retratados, empurrados pela sua doença, aliada à pobreza, para os mais indignos tratamentos: a vida sem vida. Gente amarrada a árvores, acorrentada, fechada em permanência em celas de pedra, deitada em quartos abandonados à espera da morte.

Em todos os momentos, o fotógrafo está lá quase sem se perceber. Lu Nan não explora os sujeitos que fotografa, dá-lhes uma narrativa, estabelece com eles uma relação de iguais, dignifica-os.

Em todos os ensaios está presente esse respeito pelos momentos que resgata à passagem do tempo, pelas gentes que plasma na fotografia, seja a pobreza de uma família católica, fotografada na sua casa forrada a jornais para vencer o frio e onde a imagem de Mao Tsé Tung figura ao lado da Virgem e de Jesus Cristo, seja nesse retrato poderoso de um padre franciscano caminhando por um pequeno sendeiro nas montanhas, com um rio no vale pronunciado onde também se adivinha um povoado.

Lu Nan é um ser humano que fotografa outros seres humanos e os faz transcender à custa da sua humanidade.