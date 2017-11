Quando o que se come na cantina deixa de ser o principal problema

Têm-se repetido as denúncias sobre a alimentação nas escolas. Longe de se ensaiar a necessária discussão sobre como devem ser as ementas, ainda estamos no paleolítico do problema ao perceber-se que, por todo o país, há pratos quase vazios, rissóis congelados, coxas de frango em sangue, lagartas a passear entre alimentos ou comida podre, para referir apenas o que li no último mês.

Mais do que chamar a ASAE, importa pensar se não é o momento de acabar com a externalização da prestação desses serviços. Se somarmos os custos de uma má alimentação no crescimento, os custos das inspecções necessárias para que as empresas mantenham a qualidade dos serviços prestados ou os custos do trabalho precário gerado por muitas destas empresas, chegaremos facilmente à conclusão que seria bem mais eficaz, até financeiramente, recuperar a ideia de cada escola ter no seu quadro de funcionários quem possa assegurar funções nas suas cantinas.

Contudo, o que mais me impressionou nas recentes notícias foi a criminalização dos estudantes que o denunciam fotografando os pratos. O JN noticiou o caso de duas alunas do Agrupamento de Escolas António Sérgio de Gaia que foram suspensas ao abrigo do Estatuto do Aluno e Manuel Pereira, dirigente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares ao Observador, justificou-o declarando que “os regulamentos e o Estatuto são para serem cumpridos” e que “se as alunas não cumpriram com uma regra que existe, há que haver rigor”.

A reacção da escola e do dirigente revela algo bem mais preocupante do que qualquer polémica sobre a comida de uma cantina, pois estabelece um quadro de valores em que a prioridade é a punição do aluno que recolhe um meio de prova sobre algo que contesta e o torna público.

Ora isto representa uma inversão do quadro de valores democráticos e, do ponto vista pedagógico, é desastroso. Procura fazer-se prevalecer o medo e a autoridade, em detrimento da defesa dos direitos do aluno-cidadão. Coloca-se o aluno no fundo de um triângulo hierárquico quando devia ser o centro de um círculo de aprendizagem.