Centenas de mulheres marcharam, ontem à noite na Califórnia, Estados Unidos da América, como forma de protesto sobre os recentes casos de assédio e abuso sexual no mundo de Hollywood.

As mulheres faziam-se acompanhar de t-shirts e cartazes com a frase ‘Me too’, etiqueta usada pelas vítimas nas redes sociais para falar sobre a sua história.

Os movimentos ‘The Take Back the Workplace’ e ‘Me Too’ mobilizaram para a marcha cerca de 200 a 300 mulheres de todas as idades.

Na véspera da marcha a revista Time publicou uma carta de solidariedade, subscrita por cerca de 700 mil trabalhadoras. “Nestes momentos de desespero, e enquanto lidam com o escrutínio e a crítica porque corajosamente escolheram falar contra os angustiantes atos que foram cometidos contra vocês, saibam que não estão sozinhos. Acreditamos em vocês e estamos ao vosso lado”, pode ler-se na carta.