Um sismo que abalou o Irão e o Iraque já fez pelo menos 328 vítimas mortais e 2500 feridos. A maioria das vítimas foi encontrada na cidade de Sarpol-e Zahab, Irão, com uma contabilização de 236 vítimas mortais, do total de 328. Os números correspondem ao balanço de mortes e feridos apenas no Irão.

O epicentro do sismo foi detetado no Iraque, mas o número o número de vítimas daquele país não foi revelado ainda

O sismo foi registado pelas 18h de Lisboa e chegou a ser sentido na Turquia.

De acordo com a AFP, o abalo registou 7,3 na escala de Richter.