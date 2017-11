Para o início desta semana prevê-se céu pouco nublado ou limpo e na terça-feira as temperaturas vão descer três a quatro graus.

Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), a semana inicia-se com “muita nebulosidade, em especial na região sul e no interior norte e centro que irá dissipar durante a manhã dando lugar a um céu pouco nublado ou limpo”.

Quanto às temperaturas, esta segunda-feira sobem um pouco nas regiões norte e centro do país, mas terça-feira “haverá uma descida generalizada em quase todo o território”. De acordo com o IPMA, as temperaturas mínimas serão mais baixas no interior do país, podendo mesmo chegar aos zero graus celsius.

Quanto à possibilidade de precipitação o IPMA prevê ocorrência de chuva nos dias 17 e 18, mas ainda com muitas incertezas.