Passado um ano, a legionela voltou a ser detetada no Centro de Saúde de Mangualde, Viseu. O mesmo problema já tinha surgido o ano passado, no entanto, pouco tempo depois de o caso ter sido arquivado pela Entidade Reguladora de Saúde, percebeu-se que as medidas utilizadas para resolver o problema não foram eficazes.

Segundo afirmou a Administração Regional de Saúde do Centro à TSF, na sequência da vigilância, que foi implementada depois do primeiro caso ter surgido em 2016, “foi novamente detetada legionela ambiental na colheita efetuada a 19 de outubro".

A administração já garantiu que o caso não é um risco para a saúde pública e o delegado de saúde de Mangualde afirmou que já fecharam as torneiras de água quente e alguns setores do centro de saúde, acrescentando que uma vez que as primeiras medidas não foram eficazes a solução será fazer obras no centro de saúde para substituir a canalização antiga.