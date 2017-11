O número de casos de infetados com legionela em Lisboa subiu para 46, no entanto, o número de vítimas mortais mantém-se nos quatro, de acordo com o último balanço feito pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Os dados foram publicados no site da DGS, ontem, por volta das 17h. Do total de casos registados, oito já tiveram alta hospitalar, 26 estão internados em enfermaria e oito em unidades de cuidados intensivos.

O surto de legionela no hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, provocou quatro vítimas mortais.

Esta doença traduz-se numa forma de pneumonia grave e pode ser contraída por via aérea, através da inalação de gotículas de água ou consumo de água contaminada.