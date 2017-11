O polémico jantar de encerramento da Web Summit no Panteão foi legal, referia um comunicado ontem enviado às redações, graças a um despacho proferido pelo anterior governo. Despacho esse que o primeiro-ministro prometeu alterar “para que situações semelhantes não voltem a repetir-se, violando a história, a memória coletiva e os símbolos nacionais”.

António Costa não poupou nas críticas, e classificou o jantar no Panteão Nacional como uma utilização “absolutamente indigna do respeito devido à memória dos que aí honramos”. Porém, em 2013, o próprio António Costa terá estado envolvido num evento idêntico, quando o Turismo de Lisboa ofereceu um jantar precisamente no mesmo local, para promover o fado, avançou ontem a “CMTV”.

Na altura, Costa, como presidente da Câmara de Lisboa era por inerência presidente também do organismo que promoveu a iniciativa. Mais: a data do evento - realizado a 11 de setembro de 2013 - é anterior à do despacho que o primeiro-ministro apontou como “culpado” pela utilização “absolutamente indigna” daquele espaço.

