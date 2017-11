Na 11ª jornada do campeonato nacional o Sporting recebeu o Sporting de Braga e desde então, o ambiente fora das quatro linhas tem sido algo tenso.

Várias foram as queixas do Sp. Braga sobre a arbitragem, o que deixou os leões com as garras de fora.

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, em declarações ao jornal Record, lamentou a atitude do Sporting “tenho pela instituição máximo respeito, mas tirei as minhas conclusões sobre as pessoas que neste momento estão à frente da grande instituição que é o Sporting e a partir daqui vamos ajustar o nosso comportamento. Este é um episódio triste e lamentável na história do Sporting e do futebol português".

Quem não conseguiu deixar Salvador sem resposta foi Bruno de Carvalho que decidiu responder ao presidente do Sp. Braga tendo publicado no seu facebook um longo texto onde insinua que o Sporting de Braga tem ligações com o Benfica.

Veja a publicação: