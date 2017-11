Existem algumas dicas que pode adotar para preparar a sua casa contra o frio e assim proteger-se.

Veja quais são.

- Verificar o exterior da casa: procure rachas no revestimento ou pintura e verifique se tem as janelas e o telhado em boas condições.

- Limpar as calhas: se tiver as calhas entupidas, a água não irá escolher do telhado para baixo e pode provocar humidade no telhado.

- Portas e janelas: não coloque os aquecedores junto a portas ou janelas, pois o ar quente vai acabar por sair e não aquecer a casa.