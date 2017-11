O relatório do Euroasia Group revelou quais são as cidades mais perigosas do mundo e quatro pertencem à Venezuela.

A classificação foi feita com base no número de homicídios por cada 100 mil habitantes. Veja a lista.

1. Caracas na Venezuela

2. Acapulco no México

3. San Pedro Hula nas Honduras

4.Distrito Central nas Honduras

5.Cidade Vitória no México

6. Maturín na Venezuela

7. San Salvador em El Salvador

8. Cidade Guayana na Venezuela

9. Valência na Venezuela

10. Natal no Brasil