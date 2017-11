O corpo de um homem de 70 anos foi encontrado no canal da Fábrica do Ferro, em Fafe, esta madrugada.

O homem trabalhava numa empresa daquela zona e fazia aquele trajeto todos os dias para ir para casa.

Segundo o Jornal de Notícias, no sábado, depois do almoço, saiu de casa para ir lanchar com uns amigos mas não regressou. Durante a madrugada, um familiar que andava na zona à sua procura acabou por encontrar o cadáver.

No local estiveram a GNR, PJ e o Bombeiros Voluntário de Fafe para transportar o corpo para o hospital, que deverá ser autopsiado segunda-feira.