Os produtos à venda nos supermercados nem sempre são mais baratos ou têm melhor qualidade do que comprar numa mercearia, talho ou peixaria.

Saiba quais são os produtos que não deve mesmo comprar no supermercado.

- Vegetais e frutas: na merceraria ou frutaria os preços são mais baratos e a qualidade é melhor. Evite também comprar fruta ou vegetais já preparados porque normalmente são mais caros e a qualidade por vezes deixa muito a desejar.

- Carne: a carne no talho normalmente é mais barata e de melhor qualidade do que a embalada que se vende nas grandes superfícies.

- Batatas congeladas: o preço normalmente é muito superior do que comprar batatas ‘frescas’, para além disso o sabor não se compara e as congeladas rendem menos que as chamadas ‘frescas’.

- Peixe: os preços num mercado ou peixaria são mais em conta e a qualidade do produto é muito superior à qualidade do supermercado.