Marcelo Rebelo de Sousa, no sábado, esteve no Centro de Apoio aos Sem-Abrigo (CASA), em Sete Rios, Lisboa, a servir comida aos sem-abrigo. Passou ainda pelo Largo de Santa Bárbara, Jardim Constantino e em Regueirão dos Anjos, onde se sentou no chão a falar com alguns dos sem-abrigo que ali se encontravam.

O Presidente estava vestido a rigor, com um avental da CASA e luvas, onde serviu massa, beringelas recheadas e castanhas assadas. Depois de preparar as refeições, foi para a cantina social localizada no Largo de Santa Bárbara para entregar caixas com refeições.

O chefe de Estado afirmou que espera que até 2023 seja possível resolver a situação de todas as pessoas que atualmente não têm abrigo e que têm de recorrer a instituições de solidariedade para garantir a sobrevivência.

A secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, que acompanhou o Presidente, afirmou que a “previsão é que o plano possa estar aprovado e homologado até ao final deste mês e permita que periodicamente todas as entidades públicas e instituições possam ir dialogando e trabalhando em conjunto".