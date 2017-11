A Carris quer dar descontos nos preços dos transportes aos jovens entre os 14 e 18 anos. Tiago Farias, presidente da empresa de transportes de Lisboa anunciou ainda que no próximo ano, um quinto das receitas da empresa virá da Câmara de Lisboa.

O presidente reconheceu que os jovens estudantes “não têm nenhum incentivo adicional” para andar de transportes públicos e afirmou que espera ter lucros de dois milhões de euros até ao final de 2017.

No balanço de nove meses, até ao final de outubro de 2017 registaram-se 100 milhões de passageiros, mais um milhão do que no mesmo período do ano passado.

O valor das multas que a câmara aplica para financiar a Carris pode subir dos 15 para 18 milhões de euros em 2018.

Em 2018, a empresa receberá 250 autocarros novos.