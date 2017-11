O estudo teve como base as respostas de 26 mil pessoas, com mais de 16 anos, de 26 países. Dos inquiridos, apenas 44% disse estar totalmente satisfeito com a sua vida sexual.

Aqui estão os 12 países onde as pessoas vivem mais satisfeitas:



1 - Suíça;

2 - Espanha;

3 - Itália;

4 - Brasil;

5 - Grécia;

6 - Holanda;

7 - México;

8 - Índia;

9 - Austrália;

10 - Nigéria;

11 - Alemanha;

12 - China.