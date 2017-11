1 – Ser uma mulher submissa: Muitas mulheres gostam de imaginar que estão a ser controladas por um homem poderoso. E existem variações em relação ao tipo de homem – umas preferem o estilo James Bond, outras o canalizador encorpado. Vendas, algemas, chicotes, todos estes objetos deixam a mulher ‘em pulgas’.

2 – Ver e ser vista: Se calhar é um pouco exibicionista e gosta da ideia de ser admirada enquanto está a ter relações sexuais. Ou então é ‘forçada’ a fazer sexo à frente de outras pessoas – um estranho ou alguém conhecido. Para além disso, há quem imagine estar atrás das cortinas a observar outras pessoas a fazer sexo.

3 – Um cavaleiro: A mulher fica à espera do homem perfeito, o cavaleiro que a seduz e a faz sentir mais desejada do que nunca. Trata-a como uma princesa, de uma forma completamente diferente do seu parceiro ‘real’. Atinge-se assim ‘o pico’ do romantismo.

4 – A menina má: Normalmente, as mulheres que têm muitas rotinas e um quotidiano sem grandes ‘altos e baixos’ sonham com o dia em que se metem com o ‘bad boy’ e dirigem-se para um motel para um caso de uma noite. Torna-se agressiva e imparável, indo atrás de quem lhe apetece e quando lhe apetece, sem pedir desculpas por nada e a ninguém.

5 – A dominatrix: As mulheres que vivem ‘na sombra’ do outro sonham muitas vezes em ‘tomar as rédeas’ da relação sexual. O parceiro sexual torna-se submisso e ‘à mercê’ dos desejos dela. Vendas, algemas e chicotes voltam a aparecer, mas desta vez é ela que dá as ordens.

6 – Uma relação com o ‘ex’: Alguma vez teve um namorado que a deixou louca e com quem tinha uma relação sexual ‘do outro mundo’? É normal que, mesmo estando numa relação com outra pessoa, fantasie com o ‘ex’.

7 – A mulher dos seus sonhos: Muitas mulheres sonham em fazer sexo com uma mulher. São as mulheres que nunca tiveram uma experiência homossexual que costumam ter este tipo de fantasias.

8 – Quanto mais, melhor: Não têm coragem de o fazer na vida real, mas não quer dizer que não pensem no assunto – são muitas as mulheres que fantasiam com uma relação a três ou até mesmo com a participação em orgias. Dois homens e uma mulher? Ou duas mulheres e um homem? Isso já depende do gosto de cada um.

9 – Uma Aventura ao ar livre: Chega de estar sempre no quarto – algumas mulheres têm o desejo de fazer sexo num transporte público, no meio do campo, na praia, no carro… Fora de casa.

10 – Explorar um mundo novo: Basicamente, as fantasias mostram aquilo que temos medo de explorar. Seja qualquer um dos pontos acima. Os assuntos tabus vêm ao de cima e permitem à mulher imaginar tudo aquilo que não tem coragem de executar na ‘vida real’.