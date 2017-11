Bruno de Carvalho voltou à carga contra o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, dizendo que a entrevista que este dera à BTV é “de um perfeito idiota”.

Na gala Rugidos de Leão, em Leiria, o presidente leonino disse que foi “brindado por um chorrilho de disparates”. “Uma das coisas (ditas) era que o presidente do Sporting e o treinador não se falavam e vice-versa. É verdade que não ando de pijama pela academia a comer batatas fritas, e muito menos com uma câmara de uma televisão atrás. O que não significa que o presidente do Sporting e o treinador não estejam em sintonia”, disse.

E deixou no ar: “Talvez um dia mereça que eu diga em público o que ele anda a dizer do seu treinador Rui Vitória. Não vou dizer, por uma questão de respeito ao Rui Vitória e por pouco me importar pelo que se passa na casa dos outros”.

Perante cerca de 1500 sportinguistas, Bruno de Carvalho falou ainda para os sócios que pedem “elevação”: “Estou cansado daquela conversa dos sportinguistas sobre se devo ter elevação ou não. Para elevação temos o Bas Dost, que tem quase dois metros”.