Não foi só o jantar de encerramento da Web Summit. Também a empresa tutelada pelo Ministério do Planeamento fez um jantar de gala para os seus trabalhadores no Panteão Nacional, conta o Observador.

A empresa pública NAV (Navegação Aérea) organizou o jantar para os seus trabalhadores no dia 16 de outubro. A conta foi de 17,6 mil euros.

Ao Observador, a responsável de comunicação da empresa em causa garantiu que o jantar foi realizado na nave central do Panteão, local onde não estavam sepultadas figuras públicas.

As fotografias do evento estão disponíveis no Facebook.