Paddy Cosgrave, responsável pela We Summit, reagiu no Twitter à polémica com o jantar de encerramento da cimeira que aconteceu no Panteão Nacional: “Querido Portugal, peço desculpa”.

“Eu sou irlandês. Culturalmente temos uma abordagem diferente à morte. Nós celebramo-la”, referiu Paddy Cosgrave no Twitter. “Adoro este país como se fosse a minha segunda casa e nunca faria nada para ofender os grandes heróis do passado de Portugal”, acrescentou.

Recorde-se que o jantar organizado pela Web Summit no Panteão Nacional tem causado grande polémica. O Governo já proibiu que se realizassem mais eventos festivos no local.

Dear Portugal, I apologise. I’m Irish. Culturally we have a very different approach to death. We celebrate it. That does not make it the right approach when in Portugal. I love this country as a second home and would never seek to offend the great heroes of Portugal’s past. Paddy pic.twitter.com/Li2AiUtYRC