Depois de o primeiro-ministro António Costa considerar a utilização do Panteão para eventos festivos "absolutamente indigna", surge um vídeo do controverso jantar em que o promotor da Web Summit releva ter falado com um "ministro", sendo "a primeira vez" que ali se realizava um jantar.

O ministro da Cultura, Castro Mendes, assumiu que "estranhou" a refeição ter ocorrido no monumento e a verdade é que no vídeo Paddy Cosgrave não especifica com que "minister" falou. O termo "minister", nos países anglo-saxónicos, pode ser utilizado para ministros ou para secretários de Estado, não deixando de expor que o governo estaria ao corrente da situação.

Marcelo Rebelo de Sousa já veio também mostrar o seu desagrado perante a situação. "Nem que seja o jantar mais importante do Estado", afirmou o Presidente da República.