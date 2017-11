“A imagem que eu tenho do Panteão Nacional não é a de ser o local adequado para um jantar nem que seja o jantar mais importante de Estado”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

“Se o governo tomou uma decisão no sentido de isso deixar de ser possível acho que foi uma decisão muito sensata e óbvia”, acrescentou Marcelo.

Depois da polémica com o jantar de encerramento da Web Summit, que aconteceu no Panteão Nacional, o Governo anunciou que iria proibir eventos festivos no local.