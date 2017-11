Agir mostrou alguns momentos do seu casamento com Catarina Gama no seu mais recente videoclip, “Minha Flor”.

O cantor explicou ainda que o videoclip também foi uma surpresa para Catarina Gama, que não sabia que as imagens do casamento seriam usadas num videoclip.

“Escrevi uma música a pensar nela sem ela saber, antes de casarmos e pensei, vou filmar o casamento todo e dizer-lhe que as imagens são apenas para recordação, como é habitual num dia especial como este e sem ela saber fiz-lhe este video surpresa. Foi uma "maldade" boa, muito especial para mim e por isso precisava de partilhar convosco”, escreveu Agir no Facebook.