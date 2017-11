O jantar que marcou o encerramento da Web Summit deste ano está a gerar indignação por ter acontecido no Panteão Nacional, onde estão sepultadas algumas das maiores figuras de Portugal.

Francisco Seixas da Costa, João Quadros e Miguel Guedes foram algumas das figuras conhecidas a condenar publicamente a escolha do local para o jantar de encerramento da cimeira tecnológica.

“Acham mesmo normal que o jantar final do Web Summit seja entre os túmulos do Panteão Nacional?”, escreveu Seixas da Costa. O humorista João Quadros escreveu no Twitter: “Panteão Nacional acolheu jantar exclusivo com elite da Web Summit - toda esta frase é medonha”.

Neste jantar de encerramento da Web Summit participaram investidores e empresários escolhidos pela organização.