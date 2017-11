Um estudo realizado pelas universidades de Exeter e de Brighton, no Reino Unido, revelou que o vinho tinto e o chocolate preto têm uma substância que ajuda a rejuvenescer as células.

O polifenol tem propriedades antioxidantes, que faz devolver às células antigas o aspeto que tinham quando ainda eram novas.

Os genes responsáveis pela divisão e pela multiplicação das células - a mitose - deixam de funcionar, progressivamente, enquanto as células vão envelhecendo. No entanto, aplicando a substância encontrada no vinho tinto e no chocolate preto, o processo natural começa a sofrer algumas alterações na forma.

Algumas horas após a exposição à substância, as células antigas começaram a dividir-se mais ativamente.

"Quando vi algumas das células das culturas a rejuvenescer não pude acreditar. Aquelas células velhas pareciam-se com células novas. Foi como por magia", explicou Eva Latorre, investigadora da Universidade de Exeter, em declarações ao Independent.

.