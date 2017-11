Chuck Mosley, o ex-vocalista dos Faith No More, morreu esta quinta-feira, aos 57 anos.

A notícias foi avançada pela família do cantor, que revelou que a morte do de Chuck está relacionada com a "doença do vício".

Era do conhecimento público que o artista tinha uma passado muito ligado à toxicodependência. "Estamos a revelar o motivo da sua morte na esperança de que possa servir de aviso ou ajuda para quem luta para se manter sóbrio. Chuck deixa a sua companheira de longa data, Pip Logan, duas filhas, Erica e Sophie, e um neto, Wolfgang Logan Mosley", escreveu a família no comunicado onde anunciam o óbito de Chuck Mosley.