De acordo com uma nutricionista norte-americana, Emily Field, em declarações ao Business Insider, pedir dois hambúrgueres no McDonald’s pode ser bem mais saudável do que apenas escolher um, isto porque está tudo relacionado com o equilíbrio alimentar.

Comer dois hambúrgueres é mais saudálve por três razões: gordura, proteínas e hidratos de carbono. A carne no pão tem estes três 'ingredientes', o que faz com que dois hambúrgueres sejam melhores que as batatas - que apenas 'dão' a gordura e os hidratos.

Por outro lado, ao optar por dois hambúrgueres em vez das batatas fritas, vai ficar saciada por mais tempo.