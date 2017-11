O ator é um dos convidados do LEFFEST, que este ano foi alterado para Lisbon & Sintra Film Festival.

O evento decorre de 17 a 26 de novembro, e vai contar com a participação do ator em dois dias diferentes: às 21h30 do dia 23 de novembro, Robert Pattinson vai estar presente na exibição do filme “Cosmopolis”, no Auditório Jorge Sampaio do Centro Cultural Olga Cadaval, onde estará à conversa com o escritor Don DeLillo.

A 25 de novembro há uma sessão com o nome “Pattinson Presents…” com exibição do filme “Good Time”, de Ben e Joshua Safdie, e contará novamente com a presença de Pattinson. A sessão tem início às 19 horas, no Cinema Medeia Monumental e é seguida de uma sessão de perguntas e respostas com o ator.