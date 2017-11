A bebé morreu esta sexta-feira, numa creche na Torre de Moncorvo, em Bragança, mas as causas da sua morta ainda não são conhecidas, avançou à agência Lusa fonte dos bombeiros e da GNR.

O alerta foi recebido via Centro de Orientação de Doentes Urgentes, pelas 16h05, para ajudar uma bebé que estaria a entrar em paragem cardiorrespiratória, na creche do Centro Paroquial.

“Confirmou-se que a menina estava em paragem cardiorrespiratória e foram efetuadas de imediato as manobras de suporte de vida. Depois foi para o local um helicóptero do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local pelo médico”, afirmou a mesma fonte.

“A pessoa encarregue pela menina estranhou a demorar em acordar e quando se aproximou ficou com a ideia que já estaria cadáver, contactando logo os meios de socorro”, esclareceu a GNR.

Segundo a mesma fonte, a bebé não tinha sinais de doença, e portanto assim que a Procuradoria foi contactada, foi exigido que fosse feita “de imediato a autópsia, para determinar a causa de morte”.