O homem que agrediu o agente da PSP, no Bairro Alto, em Lisboa, já é cadastrado e tem 17 processos por agressão, pelo menos cinco deles a polícias.

Chama-se Luís Miguel Martins e tem 43 anos, e o ataque ocorreu no dia 1 de outubro, no miradouro de Santa Catarina, mas o vídeo só agora foi revelado, escreve o Correio da Manhã.

O homem, que vive em Chelas, foi filmado a agarrar os braços do agente da PSP, de 23 anos, agredindo-o com murros e joelhadas no peito e na barriga.

Luís Martins foi presente ao juiz, mas acabou por ser libertado, e o agente agredido está de baixa, uma vez que sofreu escoriações nos braços e um rasgão numa orelha.

De acordo com o CM, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, “condena veementemente todas as agressões a polícias”.