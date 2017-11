O Partido Republicano está num rebuliço. O candidato republicano às eleições para o Senado do Alabama de 12 de dezembro, o juiz Roy Moore, foi publicamente acusado de ter perseguido, em 1979, jovens de 14 anos quando tinha 30.

A origem das acusações é uma investigação do jornal norte-americano Washington Post , que entrevistou mais de 30 pessoas e divulgada esta terça-feira. Nesta, os jornalistas noticiaram que Moore teve contato sexual com uma jovem de 14 anos, Leight Corfman, quando tinha 32 anos de idade. Segundo Corfman, Moore tocou-lhe no soutien e nas cuecas, ao mesmo tempo que lhe guiava as mãos para as suas partes privadas. «Queria que aquilo acabasse – Queria sair », relembrou. «Não estava preparada para aquilo – nunca tinha posto a minha mão no pénis de um homem, muito menos um ereto», confessou. Outras três mulheres, jovens na altura, corroboram que Moore as assediou sexualmente, colocando a pedofília no centro do escândalo.

Por seu lado, Moore recusou as acusações, afirmando, em comunicado, que as quatro mulheres estão a mentir. «Estas alegações são completamente faltas e são um ataque político desesperado pelo Partido Democrata Nacional e pelo Washington Post», lê-se no documento.

O juiz tem sido uma figura divisiva na política norte-americana, principalmente no Partido Republicano. A escolha de Moore como candidato dividiu os próprios Republicanos, com a ala mais moderada a defender Luther Strange e a mais radical, liderada por Bannon, com Roy Moore. No final, Moore venceu, levantando dúvidas sobre o próprio futuro do partido e da sua linha política.

Ainda assim, o escândalo colocou Moore numa posição muito sensível com o crescente abandono dos seus aliados O próprio Trump, apoiante de Stranger, escreveu no Twitter: «Ele deve afastar-se imediatamente e permitir que as pessoas do Alabama escolham um candidato com o qual se possam orgulhar». Outros republicanos, como os senadores Ted Cruz e John McCain e o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, exigiram que Moore abandonasse a corrida eleitoral.

Nas sondagens, Moore arrasa o candidato democrata, o senador Doug Jones, mas este escândalo terá, sem dúvidas, impacto nos resultados eleitorais, caso Moore se mantenha na corrida.