Em 2017, durante os primeiros nove meses do ano, foram abertos 625 inquéritos pela alegada prática do crime de importunação sexual, ou seja, uma média de 69,4% por mês.

Em 2016, foram instaurados 733 inquéritos, portanto, 61 a cada 30 dias. Há assim o aumento de 13,8% de um ano para o outro, sendo que não é possível comparar os casos de 2016 com os de 2015, por não ser possível ainda discriminar este crime no sistema informático do DIAP, adiantou a Procuradoria-Geral da República.