Se a saída inesperada de Pedro Passos Coelho fez com que qualquer candidato à liderança que não Rui Rio - que já estava pronto para avançar - estivesse menos preparado, Pedro Santana Lopes tem procurado reequilibrar a balança. Na medida em que Rio já estava na estrada há mais de um ano e o embate aguardado seria entre este e Passos, o candidato que afinal irá contra o ex-presidente da Câmara do Porto tinha, naturalmente, menos trabalho de casa feito. Rio, que não descartara candidatar-se à liderança em entrevista no final do ano passado, tinha contactos e aproximações feitas quando chegou a hora. A antecipação das diretas não o apanhou desprevenido - até porque já previa um resultado autárquico menos positivo -; muito menos tão surpreendido quanto o partido ficou com Passos não recandidatar-se à liderança.

Rio tinha elevada pressão não só para avançar como para aproveitar. As distritais que declararam apoio assim que este anunciou que era candidato, especialmente no norte, foram disso prova. Essas garantias, no entanto, não amedrontaram Pedro Santana Lopes.

O ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia, que procurou logo manter a distância das protocandidaturas dos herdeiros mais óbvios do passismo - como Luís Montenegro ou Paulo Rangel - tem corrido o país de lés a lés, esclarecendo 2004 e promovendo o seu projeto. O crescimento económico, a coesão territorial e uma reforma para Segurança Social (a que acrescentou esta semana uma «grande reforma fiscal») representam o triunvirato pilar nas ambições da candidatura.

Para combater o adiantamento que Rui Rio levava a nível de aparelho, Santana imprimiu estratégia útil: nas distritais de liderança mais próxima ou já declarada a Rio, é preciso conquistar os autarcas. Aconteceu no distrito de Bragança e de Vila Real (com o apoio do presidente da Câmara de Valpaços, por exemplo) e, mais recentemente, no distrito de Portalagre (onde recebeu o apoio dos presidentes de três dos quatro presidentes de câmara do PSD). Em Aveiro, mais ancestralmente, Santana tem o presidente da Câmara (Ribau Esteves), enquanto Rio tem o presidente da distrital (Salvador Malheiro) como diretor de campanha. Nos Açores, o presidente do PSD regional, Duarte Freitas, está mais próximo de Rio, enquanto Santana tem o presidente da Câmara do Nordeste (António Miguel Soares) como mandatário da região autónoma.

O facto de os autarcas estarem recentemente relegitimados (as autárquicas foram há pouco mais de um mês) facilita a proximidade com a militância - que, no fundo, é o maior desafio para qualquer candidato a presidente do partido. Será, então, uma disputa entre antigos homens fortes do poder local.

Ouvido pelo SOL, Carlos Carreiras, outro senador dos sociais-democratas com longo currículo autárquico, destaca esse dado com optimismo. «É importante promover esse registo de forma positiva e ver a experiência que cada um [Santana e Rio] teve em cada um dos municípios em que desempenhou funções, respetivamente o primeiro e quarto maiores do país: Lisboa e Porto». Sobre a importância dos apoios locais, Carreiras, que foi coordenador nacional autárquico do partido este ano, prefere olhar para as eleições diretas numa lógica de «one man, one vote». «Tem mais relevo quem está à volta do candidato», termina Carlos Carreiras, ainda ao SOL. «É isso que pode criar mais aceitação ou mais afastamento dos militantes». O presidente da Câmara Municipal de Cascais, já se sabia, votará em Pedro Santana Lopes.

Menezes e reunião com ‘Jota’

É uma história que se escuta de ambos os lados da candidatura, mostrando que o cenário está bastante renhido neste momento, com os apoios ‘taco-a-taco’ em cada distrito. Tanto na estrutura de Rio como na de Santana gosta de desvalorizar-se as distritais perdidas para o adversário com a surpreendente vitória de Luís Filipe Menezes, em 2007, contra Marques Mendes, quando o hoje comentador tinha a maioria dos presidentes distritais consigo. A dúvida, desta vez, é perceber quem irá surpreender antes de ser surpreendido.

Hoje, Rio e Santana vão ao Conselho Nacional da JSD apresentar os seus projetos. O presidente da ‘jota’, sabe o SOL, apoiará Pedro Santana Lopes.